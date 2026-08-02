Berlin - Jochen Flasbarth (SPD), Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sieht dringenden Handlungsbedarf beim Hitzeschutz.
"Ich glaube, die Lektion, die wir aus diesem Sommer gelernt haben, ist: Nächsten Sommer brauchen wir auch einen nationalen Aktionsplan, der dann alles aus den Ländern zusammenbündelt", sagte Flasbarth (SPD) im ZDF-"Heute Jpurnal". "Wir müssen besser werden beim Klimaschutz, bei der Klimaanpassung", so der SPD-Politiker.
Kritik äußerte Flasbarth unterdessen am Bundesrechnungshof: "Wir haben ein Programm 'Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen' des Bundesumweltministeriums. Das ist massiv kritisiert worden vom Bundesrechnungshof, dass wir damit unsere Kompetenzen weit übersteigen."
"Ich glaube, die Lektion, die wir aus diesem Sommer gelernt haben, ist: Nächsten Sommer brauchen wir auch einen nationalen Aktionsplan, der dann alles aus den Ländern zusammenbündelt", sagte Flasbarth (SPD) im ZDF-"Heute Jpurnal". "Wir müssen besser werden beim Klimaschutz, bei der Klimaanpassung", so der SPD-Politiker.
Kritik äußerte Flasbarth unterdessen am Bundesrechnungshof: "Wir haben ein Programm 'Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen' des Bundesumweltministeriums. Das ist massiv kritisiert worden vom Bundesrechnungshof, dass wir damit unsere Kompetenzen weit übersteigen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur