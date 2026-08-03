Die Reddit-Aktie steht nach dem kräftigen Kurseinbruch erneut im Fokus der Anleger. Nach den Quartalszahlen verlor der Titel am vergangenen Freitag rund -21% und notiert inzwischen rund -50% unter seinem Allzeithoch. Damit stellt sich die Frage, ob die aktuelle Schwäche lediglich eine überfällige Korrektur darstellt oder ob sich der Abwärtstrend weiter verschärft. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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