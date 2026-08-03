Wer die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, geopolitischer Macht und den Finanzmärkten verstehen will, kommt an einem Namen kaum vorbei: Leopold Aschenbrenner (24). Der Deutsche hat an der renommierten Columbia University in New York studiert und seinen Bachelor als bester von etwa 1.300 Studierenden abgeschlossen. Wow! Bei den Grünen hielt er eine beeindruckende Rede schon als 14-jähriger: Und dass er schon mit 15 beziehungsweise 16 Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer