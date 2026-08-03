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Markus Weingran
03.08.2026 06:27 Uhr
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Shortqoute höher als bei Tesla: SpaceX vor erstem Bericht: Völliger Absturz oder Short-Squeeze-Höhenflug?

SpaceX legt erstmals seit dem Börsengang Zahlen vor. Während die Kosten explodieren, wetten immer mehr Shortseller auf den Absturz. Doch genau das könnte eine gewaltige Rallye auslösen. Die US-Berichtssaison ist um ein Highlight reicher: SpaceX legt erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind gewaltig, die Kosten explodieren und immer mehr Spekulanten wetten auf fallende Kurse. Lösen die Zahlen den nächsten Absturz aus - oder zwingen sie die Shortseller zur Flucht? SpaceX veröffentlicht am Dienstag, dem 4. August, nach dem US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal. Anschließend beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit der erste Earnings Call seit dem …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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