Shortqoute höher als bei Tesla: SpaceX vor erstem Bericht: Völliger Absturz oder Short-Squeeze-Höhenflug?

SpaceX legt erstmals seit dem Börsengang Zahlen vor. Während die Kosten explodieren, wetten immer mehr Shortseller auf den Absturz. Doch genau das könnte eine gewaltige Rallye auslösen. Die US-Berichtssaison ist um ein Highlight reicher: SpaceX legt erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind gewaltig, die Kosten explodieren und immer mehr Spekulanten wetten auf fallende Kurse. Lösen die Zahlen den nächsten Absturz aus - oder zwingen sie die Shortseller zur Flucht? SpaceX veröffentlicht am Dienstag, dem 4. August, nach dem US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal. Anschließend beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit der erste Earnings Call seit dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran