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Stabilus SE: Bereinigte EBIT-Marge in Q3 GJ2026 trotz Umsatzrückgang gesteigert - Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen und Nettoverschuldung weiter reduziert



03.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Stabilus SE: Bereinigte EBIT-Marge in Q3 GJ2026 trotz Umsatzrückgang gesteigert - Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen und Nettoverschuldung weiter reduziert Umsatz bei 299,5 Mio. € in Q3 GJ2026 (Q3 GJ2025: 316,0 Mio. €); organischer Umsatzrückgang von 4,4%. Industriegeschäft wächst organisch um rund 8% und erweist sich resilienter als das Automotive-Geschäft. Bereinigtes EBIT[1] bei 32,2 Mio. € (Q3 GJ2025: 33,1 Mio. €). Bereinigte EBIT-Marge trotz niedrigeren Umsatzes um 30 Basispunkte auf 10,8% gesteigert (Q3 GJ2025: 10,5%) - dank konsequenter Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen. Periodenergebnis deutlich auf 51,4 Mio. € gestiegen (Q3 GJ2025: 10,1 Mio. €), wesentlich getrieben durch Gewinn von 44,4 Mio. € aus dem im Juni 2026 vollzogenen Verkauf von Fabreeka und Tech Products. Bereinigter FCF[1] bei 28,6 Mio. € (Q3 GJ2025: 33,3 Mio. €). Gesamtjahresprognose GJ2026 innerhalb der ursprünglichen Bandbreiten konkretisiert: Umsatz von ca. 1,15 Mrd. €, bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 10% und bereinigter FCF[1] von ca. 90 Mio. €. Koblenz, 3. August 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endete 30. Juni 2026) veröffentlicht. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld - insbesondere im Automotive-Geschäft und vor allem in der Region Asien-Pazifik - hat Stabilus die bereinigte EBIT-Marge trotz eines rückläufigen Umsatzes gesteigert. Zugleich hat das Unternehmen im dritten Quartal mit dem Vollzug des Verkaufs von Fabreeka und Tech Products einen wichtigen strategischen Schritt abgeschlossen und seine Nettoverschuldung weiter reduziert. Der Konzernumsatz lag im dritten Quartal GJ2026 bei 299,5 Mio. € und damit 5,2% (organisch: 4,4%) unter dem Vorjahresquartal (Q3 GJ2025: 316,0 Mio. €). Im Jahresvergleich fiel der Umsatzrückgang damit deutlich moderater aus als in den beiden Vorquartalen. Das diversifizierte Industriegeschäft erwies sich mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 8% erneut als deutlich stärker als das Automotive-Geschäft, dessen Umsatz organisch um rund 15% zurückging. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Auch im dritten Quartal haben wir uns in einem anspruchsvollen Marktumfeld bewegt. Dass wir unsere bereinigte EBIT-Marge trotz rückläufiger Umsätze um 30 Basispunkte gesteigert haben, zeigt, dass unsere Kostendisziplin und unser Transformationsprogramm greifen. Mit dem vollzogenen Verkauf von Fabreeka und Tech Products haben wir Stabilus konsequent auf ein reines und integriertes Motion-Control-Geschäft ausgerichtet und zugleich unsere Verschuldung weiter reduziert. Und mit unserer strategischen Partnerschaft mit Synapticon im Bereich humanoider Robotik erschließen wir gerade einen der spannendsten Wachstumsmärkte der kommenden Dekade." Margenverbesserung in EMEA und Americas, Umsatzrückgang in Asien-Pazifik In der Region EMEA lag der Umsatz mit 138,1 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (Q3 GJ2025: 140,0 Mio. €, -1,4%); organisch stieg dieser sogar leicht um 0,1%. Die bereinigte EBIT-Marge stieg leicht auf 11,9% (Q3 GJ2025: 11,7%). In der Region Americas ging der Umsatz um 3,7% auf 112,5 Mio. € zurück (Q3 GJ2025: 116,7 Mio. €), während die bereinigte EBIT-Marge deutlich auf 9,5% verbessert werden konnte (Q3 GJ2025: 8,4%). Als absatzseitig herausforderndster Markt erwies sich erneut die Region Asien-Pazifik mit einem Umsatzrückgang um 18,0% auf 48,8 Mio. € (Q3 GJ2025: 59,3 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge lag hier infolge des niedrigeren Umsatzes und entsprechender negativer Skaleneffekte bei 10,5% (Q3 GJ2025: 11,6%). Industriegeschäft wächst, Automotive-Geschäft weiter herausfordernd Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus in Q3 GJ2026 bei Automotive Powerise einen Umsatzrückgang um 16,6% auf 76,6 Mio. € (Q3 GJ2025: 91,7 Mio. €) und bei Automotive Gas Spring um 8,7% auf 72,4 Mio. € (Q3 GJ2025: 79,2 Mio. €). Demgegenüber wuchs das Industriegeschäft: Industrial Components legte um 3,7% auf 108,1 Mio. € zu (Q3 GJ2025: 104,1 Mio. €; organisch +8,8%), und die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, steigerte ihren Umsatz um 3,2% auf 42,3 Mio. € (Q3 GJ2025: 41,0 Mio. €; organisch +5,0%). Organisch betrachtet legte das Industriegeschäft insgesamt um 8% gegenüber dem Vorjahr zu. Bereinigte EBIT-Marge auf 10,8% gesteigert Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q3 GJ2026 mit 32,2 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau (Q3 GJ2025: 33,1 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich trotz des niedrigeren Umsatzes um 30 Basispunkte auf 10,8% (Q3 GJ2025: 10,5%). Das Periodenergebnis stieg - im Wesentlichen durch den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von Fabreeka und Tech Products in Höhe von 44,4 Mio. € - deutlich auf 51,4 Mio. € (Q3 GJ2025: 10,1 Mio. €). Der bereinigte FCF[1] betrug 28,6 Mio. € (Q3 GJ2025: 33,3 Mio. €). Der Rückgang ist überwiegend auf die Veränderung des Net Working Capital zurückzuführen. Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen - Nettoverschuldungsgrad reduziert Am 23. Juni 2026 hat Stabilus den Anfang Mai unterzeichneten Verkauf von Fabreeka und Tech Products an die VMC Group vollzogen. Mit der Veräußerung schärft Stabilus sein strategisches Profil und entwickelt sich zu einem reinen Motion-Control-Unternehmen mit klarem Fokus auf elektromechanische und intelligente Motion-Control- und Automatisierungslösungen. Aus der Transaktion resultierte im dritten Quartal ein Mittelzufluss von 79,2 Mio. € sowie ein Veräußerungsgewinn von 44,4 Mio. € (vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungen). Die Nettoerlöse werden vorrangig zur Reduzierung der Verschuldung eingesetzt. Der Nettoverschuldungsgrad reduzierte sich demnach per Ende Juni 2026 auf 2,77 (Q2 GJ2026: 3,21). Die weitere Reduzierung der Verschuldung bleibt eine klare Priorität. Stabilus strebt an, den Nettoverschuldungsgrad auf unter 2,0 zu senken. Zugleich hat sich das Unternehmen im Juni 2026 zusätzlichen Covenant-Spielraum für zwei weitere Geschäftsjahre gesichert: Der maximal zulässige Nettoverschuldungsgrad wurde für das GJ2027 auf bis zu 3,9 angehoben und kehrt bis zum Ende des GJ2028 schrittweise auf 3,5 zurück. Andreas Jaeger, CFO von Stabilus, ergänzte: "Der Verkauf von Fabreeka und Tech Products stärkt unsere Bilanz und beschleunigt unsere Entschuldung. Mit einem Nettoverschuldungsgrad von 2,77 sind wir bei der Reduzierung unserer Verschuldung ein gutes Stück vorangekommen. Der zusätzlich gesicherte Covenant-Spielraum verschafft uns die nötige Flexibilität, um unsere Prioritäten - Entschuldung, Kostendisziplin, aber auch gezielte Investitionen in Wachstum - auch in einem volatilen Umfeld konsequent zu verfolgen." Ausbau des Robotikgeschäfts durch Partnerschaft mit Synapticon Im Juli 2026 hat Stabilus zudem eine strategische Partnerschaft mit der Synapticon GmbH geschlossen, um gemeinsam integrierte Aktuatoren für humanoide Roboter zu entwickeln und in Serie zu fertigen. Stabilus bringt dabei seine automobile Industrialisierungs- und Serienfertigungskompetenz ein, Synapticon insbesondere die Antriebsintelligenz und zertifizierte funktionale Sicherheit. Der Produktionsstart ist ab 2027 in Europa geplant, der Hochlauf zur Großserie ab 2028 in Nordamerika. Prognose für das Geschäftsjahr 2026 konkretisiert Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten sowie der aktuellen Erwartung für den weiteren Jahresverlauf hat Stabilus seine Prognose - wie am 22. Juli 2026 mitgeteilt - innerhalb der ursprünglichen Prognosebandbreiten konkretisiert. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von ca. 1,15 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 10% und einen bereinigten FCF[1] von ca. 90 Mio. €. Zuvor war Stabilus in seiner ursprünglichen Prognose vom 8. Dezember 2025 von einem Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 10% bis 12% und einem bereinigten FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. € ausgegangen. Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung 9M GJ2026, Seite 15 ff. und 19 ff. auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

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Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



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