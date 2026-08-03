Vaduz FL - Das Fürstentum Liechtenstein ist Ziel eines umfangreichen Hackerangriffs geworden. Dabei wurden rund 31'000 Datenkopien von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften gestohlen. Wer hinter dem Angriff steht, ist laut der Regierung in Vaduz unklar. Seit Samstagabend tagt ein Krisenstab. Ziel des Angriffs wurde das «Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen», wie die Regierung des Fürstentums am Sonntagabend mitteilte. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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