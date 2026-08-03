Der DAX nähert sich wieder seinem Rekordhoch. In der vergangenen Handelswoche legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 500 Punkte zu und schloss +2,12% höher mit 25.632 Punkten. Die höchsten Verluste verzeichneten die Papiere von Infineon und MTU Aero Engines, Brenntag war bester DAX-Wert. So könnte es weitergehen. Die Bullen geben den Ton an Der DAX startete schwungvoll in die Woche und profitierte dabei vor allem von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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