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q.beyond übernimmt Mehrheit am SAP-Healthcare-Spezialisten GITG



03.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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q.beyond übernimmt Mehrheit am SAP-Healthcare-Spezialisten GITG Markteintritt in wachstums- und investitionsstarken Gesundheitssektor

Proprietäre GS-H-Lösung von GITG bietet vollwertigen Ersatz für auslaufendes SAP-Kernsystem für Kliniken

Full-Stack-Angebot für Healthcare-Branche - von Consulting über Cloud und IT-Security bis zur Orchestrierung von KI-Agenten Köln/Hamburg, 3. August 2026. Der IT-Dienstleister q.beyond AG übernimmt 51 % des SAP-Healthcare-Spezialisten GITG AG. Das 2002 gegründete Unternehmen zählt mit knapp 40 hochspezialisierten Mitarbeitenden und mehr als 500 Projekten zu den digitalen Pionieren im Gesundheitssektor. Gemeinsam mit q.beyond wird der SAP-Partner GITG eine treibende Rolle beim Ersatz der von SAP für 2030 abgekündigten Branchenlösung IS-H spielen. Mit GS-H verfügt die in Hamburg ansässige GITG über eine schlüsselfertige Nachfolgelösung auf S/4HANA-Basis und ermöglicht Krankenhäusern so einen reibungslosen Übergang ihres Kernsystems für Patientenmanagement und -abrechnung. Schätzungsweise mehr als 500 Kliniken und damit mehr als 20 % aller Häuser in der DACH-Region arbeiten derzeit noch mit der auslaufenden SAP-Lösung IS-H. Künftiger Krankenhausstandard im SAP-Umfeld q.beyond-CEO Thies Rixen begründet die Übernahme: "Schon aus dem ersten gemeinsamen Projekt wissen wir: GITG passt mit seinem hochqualifizierten Team perfekt zu q.beyond. Das Unternehmen ist wie wir service- und leistungsorientiert und verfolgt ebenfalls einen Consult-to-operate-Ansatz mit hoher Umsetzungskompetenz." Mit dem SAP-Healthcare-Spezialisten übernehme q.beyond ohne Vorlaufzeit eine führende Marktposition in einer weiteren wachstums- und investitionsstarken Fokusbranche. Rixen verweist auf einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: "Mit GS-H erwerben wir das geistige Eigentum für den künftigen Krankenhausstandard im SAP-Umfeld." Die Übernahme finanziert q.beyond komplett aus eigenen Mitteln; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. GITG kann Geschäftsmodell mit q.beyond skalieren Nach dem Zusammenschluss wird GITG das Wachstum forcieren. Die sich bietenden Cross-Selling-Potenziale zählen ebenso wie das umfassende IT-Know-how zu den zentralen Gründen, warum sich GITG-CEO Prof. Dr. Wilken Möller für q.beyond entschieden hat: "q.beyond ist der richtige Partner, um unsere Lösungen wie das GS-H mit noch mehr Ressourcen weiterzuentwickeln und bei noch mehr Kunden zu implementieren. Gemeinsam können wir die Chancen, die sich aus der Ablösung des bisherigen SAP-Kernsystems in Krankenhäusern ergeben, optimal nutzen." Möller bleibt genauso wie seine Vorstandskollegen nach der Übernahme an Bord und treibt künftig im q.beyond-Verbund das profitable Wachstum im Gesundheitssektor voran. Gemeinsam sind die beiden Unternehmen in der Lage, die kompletten IT-Bedürfnisse von Krankenhäusern abzubilden. Während sich GITG auf SAP-Healthcare, GS-H und Kliniksysteme konzentriert, steuert q.beyond seine Kompetenz rund um Security, Cloud, Managed Services und die Orchestrierung von KI-Agenten bei. q.beyond wird damit zu einem Full-Stack-Digitalisierer in einer Branche, in der nicht zuletzt die aktuelle Gesundheitsreform zu einer beschleunigten Modernisierung der IT-Landschaft führen wird. Meilenstein bei der Umsetzung der "Strategie 2028" q.beyond-CEO Rixen sieht den Zusammenschluss als Meilenstein bei der Umsetzung der Strategie 2028 mit ihren Schwerpunkten Branchenfokus, Internationalisierung und KI. "Wir zählen nun, wie angekündigt, zu den führenden Anbietern in einer weiteren Fokusbranche und stärken unsere Marktposition in Österreich und der Schweiz." Mit nunmehr drei Nearshoring-Standorten in Lettland, Rumänien und Spanien begegnet das Unternehmen zudem sehr wirksam dem Kostendruck und dem Fachkräftemangel in Deutschland. Rixen bekräftigt vor diesem Hintergrund seine ehrgeizigen Ziele für die kommenden drei Jahre: "Bis 2028 werden wir den Umsatz auf rund 250 Mio. € und die EBITDA-Marge auf rund 10 % steigern."





Über GITG

Die GITG ist ein führendes Unternehmen im Bereich SAP-Beratung im Gesundheitswesen. GITG ist Spezialist sowohl für die Umsetzungen von S/4-Migrationen mit dem IS-H Sidecar als auch für die Implementierung von SAP-Lösungen im Gesundheitswesen. Als Partner der SAP verfügt die GITG über eine hohe Expertise in der betriebswirtschaftlichen Anwendungsberatung, im Geschäftsprozessmanagement sowie in der Systemintegration und Technologieentwicklung. Die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden zeigt sich in langjährigen und dauerhaften Kundenbeziehungen. Im Gesundheitswesen hat sich die GITG einen Namen als zuverlässiger Partner gemacht. Zu den Mandanten zählen Universitätskliniken, Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken im DACH-Raum.



Über q.beyond

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so nachhaltig ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA vertreten.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



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