Die Amazon-Aktie hat ihre Aufwärtsbewegung zuletzt eindrucksvoll fortgesetzt und am vergangenen Freitag nach den Quartalszahlen über +15% zugelegt. Damit rückt das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe - aktuell fehlen dem Kurs nur noch +2,64% bis zu einem neuen Rekordstand. Anleger richten ihren Blick nun auf die Frage, ob der Ausbruch gelingt oder ob der Bereich um das bisherige Hoch zunächst als Widerstand fungiert. Chartanalyse zur Amazon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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