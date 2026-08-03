Der Wochenauftakt liefert im Chipsektor ein uneinheitliches Bild. Während die koreanischen Schwergewichte Samsung und SK Hynix sieben bis acht Prozent verlieren, hält sich der deutsche Anlagenbauer Aixtron leicht im Plus. Auch die US-amerikanischen Chipwerte Marvell, Lam Research und Micron tendieren am Morgen fester. Zusätzliche Unterstützung liefert eine neue Analystenstudie.Die deutlichen Verluste bei Samsung und SK Hynix ziehen nicht den gesamten Chipsektor nach unten. Marvell, Lam Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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