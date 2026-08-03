DJ Nordex bestückt 77-Megawatt-Windpark in Rumänien

DOW JONES--Nordex liefert 11 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 77 Megawatt für den geplanten Windpark Urleasca in Rumänien. Entwickelt wird das Projekt vom schwedischen Unternehmen OX2, das auch die Bauphase begleitet, die im dritten Quartal beginnen soll, wie Nordex mitteilte. Bei Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2028 übernimmt dann das norwegische Grünstromunternehmen Scatec die Anlagen. Nordex stellt für 35 Jahre den Service sicher.

Nordex hat in den vergangenen Monaten Aufträge über mehr als 500 Megawatt Leistung in Rumänien gezeichnet.

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August 03, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)

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