Stabilus kämpft weiter mit einer schwachen Nachfrage im Automobilgeschäft. Dennoch liefert der Spezialist für Motion-Control-Lösungen im dritten Quartal 2026 ein wichtiges Signal: Trotz rückläufiger Umsätze konnte der Konzern seine operative Marge verbessern, die Verschuldung deutlich reduzieren und zugleich die strategische Neuausrichtung vorantreiben. Besonders die neue Partnerschaft im Bereich humanoider Robotik könnte der Stabilus-Aktie langfristig zusätzliche Wachstumsfantasie verleihen. Kurzfristig bleibt das Geschäft allerdings von der Schwäche im Automotive-Sektor und dem deutlichen Umsatzrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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