Bern - Im Postauto-Skandal müssen sich sieben frühere Spitzenmanager von Post und Postauto voraussichtlich im kommenden Jahr vor dem Berner Wirtschaftsstrafgericht verantworten. Dies berichteten die Tamedia-Zeitungen am Montag. Die Beschuldigten hatten Strafverfügungen des Bundesamts für Polizei (Fedpol) aus dem Jahr 2024 angefochten, weshalb der Fall nun vor Gericht kommt. Auf der Anklagebank müssen dem Berich zufolge Platz nehmen: der frühere Postauto-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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