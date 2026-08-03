Amazon hat mit seinen Quartalszahlen ein klares Signal geliefert: Der Cloud- und KI-Boom beschleunigt sich. Die Aktie sprang nach dem Bericht kräftig an, weil vor allem Amazon Web Services wieder deutlich stärker wächst. CEO Andy Jassy prognostiziert, dass die Cloud-Sparte AWS zu einem 1-Billion-Dollar-Umsatz-Geschäft heranwachsen kann! So geht es jetzt mit der Aktie weiter. • AWS wuchs im zweiten Quartal um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar.• Amazon hob die Investitionsplanung für 2026 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär