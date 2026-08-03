Neuenburg - Die Teuerung ist in der Schweiz im Juli leicht zurückgegangen. Die Jahresinflation schwächte sich auf 0,4 Prozent von 0,5 Prozent im Juni ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sank dabei zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 101,1 Punkte. Der Rückgang sei primär auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, schrieb das BFS dazu. Die Teuerung schnitt in etwa wie von Experten erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab