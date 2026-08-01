Seltene Erden sind zurück. China weiß es. Washington weiß es. Investoren beginnen es zu bemerken.

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Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. veröffentlicht.Als wir Saga Metals vor fast zwei Jahren erstmals vorstellten, war die Investmentthese relativ einfach.das Unternehmen entwickelte die beeindruckende Titan-Vanadium-Eisen-Entdeckung seines Radar-Projekts in Labrador weiter. Die Bohrergebnisse übertrafen weiterhin die Erwartungen, die Infrastruktur war außergewöhnlich, und das Projekt schien gut positioniert, um zu einer wichtigen nordamerikanischen Quelle kritischer Mineralien zu werden.Heute ist die Geschichte deutlich größer geworden.Radar ist weiterhin in beeindruckendem Tempo gewachsen, während sich das Unternehmen durch die Übernahme des Wolverine Heavy Rare Earth Element Project zugleich zu einem diversifizierten Entwickler kritischer Mineralien gewandelt hat.Der Zeitpunkt könnte kaum bedeutsamer sein.Der globale Wettlauf um kritische Mineralien ist in eine neue Phase eingetreten.Regierungen fördern die heimische Produktion nicht mehr nur.Sie konkurrieren aktiv darum.Jahrelang konzentrierten sich Investoren bei der Diskussion über kritische Mineralien vor allem auf Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien.Heute hat sich die Diskussion dramatisch verschoben.Nationale Sicherheit steht nun im Zentrum der globalen Politik zu kritischen Mineralien.Seltene Erden, Titan, Vanadium und andere strategische Metalle sind zu unverzichtbaren Bausteinen für die Verteidigungsproduktion, Luft- und Raumfahrt, Infrastruktur für künstliche Intelligenz, moderne Elektronik, Robotik und Energiesicherheit geworden.Die Vereinigten Staaten haben mit einer Reihe von Exekutivmaßnahmen reagiert, die darauf abzielen, heimische und verbündete Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, die inländische Produktion zu fördern und die Abhängigkeit von geopolitischen Rivalen zu verringern. Das Ziel wird immer klarer: der Aufbau widerstandsfähiger nordamerikanischer Lieferketten, die langfristige industrielle und verteidigungsbezogene Anforderungen erfüllen können.Unterdessen hat Europa eigene Initiativen für kritische Rohstoffe gestartet, während Kanada sich weiterhin als eine der weltweit attraktivsten Jurisdiktionen für die Entwicklung strategischer Mineralien positioniert.Im Zentrum nahezu jeder Diskussion steht weiterhin ein Land.China.Nur wenige Branchen verdeutlichen geopolitischen Einfluss so sehr wie Seltene Erden.Obwohl Seltene Erden in der Erdkruste relativ häufig vorkommen, sind wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätten selten, während Verarbeitung und Trennung spezialisiertes Fachwissen erfordern, das über Jahrzehnte entwickelt wurde.Heute kontrolliert China rund 60-70% der weltweiten Minenproduktion und stellt etwa 90% der globalen Raffinations- und Trennkapazität.Seine Dominanz reicht noch weiter in die Herstellung von Permanentmagneten hinein, wo China die überwältigende Mehrheit der weltweit leistungsstarken Seltenerdmagnete produziert, die verwendet werden in:• Elektrofahrzeugen• Windturbinen• F-35-Kampfflugzeugen• präzisionsgelenkten Raketen• Satelliten• Radarsystemen• Robotik• Rechenzentren• Infrastruktur für künstliche IntelligenzDiese Konzentration schafft offensichtliche geopolitische Verwundbarkeiten.China hat bereits seine Bereitschaft gezeigt, Exporte in Zeiten politischer Spannungen zu beschränken, während jüngere Exportkontrollen für schwere Seltene Erden und Permanentmagnete die Sorgen westlicher Regierungen und Hersteller weiter verstärkt haben.Das Ergebnis ist einfach.Jede große westliche Volkswirtschaft sucht nun nach neuen Bezugsquellen.Nicht alle Lagerstätten Seltener Erden sind gleich.Viele Projekte enthalten hauptsächlich leichte Seltene Erden.Schwere Seltene Erden sind erheblich seltener und haben aufgrund ihrer Anwendungen in Permanentmagneten, die unter extremen Temperaturen und anspruchsvollen militärischen Bedingungen arbeiten können, oft eine größere strategische Bedeutung.An dieser Stelle wird Sagas jüngste Übernahme besonders interessant.Die kürzlich abgeschlossene Übernahme des Wolverine Heavy Rare Earth Element Project bedeutet weit mehr als die Ergänzung um eine weitere Explorationsliegenschaft.Sie erweitert die strategische Ausrichtung des Unternehmens grundlegend.Wolverine liegt in Labradors Flowers River Igneous Suite und weist geologische Ähnlichkeiten mit weltweit anerkannten Systemen schwerer Seltener Erden auf, darunter Strange Lake und Grönlands Tanbreez.Das sind Namen, die institutionelle Investoren gut kennen.Erste im Jahr 2025 abgeschlossene Reverse-Circulation-Bohrungen bestätigten eine breite, oberflächennahe Mineralisierung Seltener Erden über eine Fläche von 1,7 Kilometern mal 1,2 Kilometern.Zu den Höhepunkten gehörten:• 48,8 Meter mit 0,77% TREO, einschließlich 18,3 Meter mit 1,06% TREO.• 38,1 Meter mit 0,71% TREO ab Oberfläche.• 51,8 Meter mit 0,52% TREO beginnend an der Oberfläche.• Spitzenanalyse im Bohrkern von bis zu 2,03% TREONoch ermutigender ist, dass Oxide schwerer Seltener Erden etwa 24% bis 28% des gesamten Gehalts an Seltenen Erden ausmachten, was eine bedeutende Anreicherung schwerer Seltener Erden im gesamten System unterstreicht.Zusätzlich ergaben Oberflächenproben in einem Pegmatitsystem im Südwesten ebenfalls Analysen von bis zu 21,6% TREO, während geologische Kartierungen etwa 26 Quadratkilometer freiliegenden mineralisierten Tuffs identifiziert haben, wobei bislang weniger als 10% der aussichtsreichen Einheit bebohrt wurden.Vielleicht am wichtigsten ist, dass die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen bleibt.Für Investoren, die Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden strategischen Mineralsektoren suchen, rückt Wolverine Saga sofort in eine deutlich strategischere Kategorie.Während Wolverine Aufmerksamkeit erregt hat, sollten Investoren nicht übersehen, was bei Radar weiterhin geschieht.Das Projekt hat sich still und leise von einer spannenden Exploration zu einem fortgeschrittenen Programm zur Ressourcendefinition entwickelt.Seit unserer letzten Berichterstattung:• Zwei Diamantbohrgeräte arbeiten nun gleichzeitig, wodurch sich die Bohrkapazität effektiv auf etwa 400 Meter pro Tag verdoppelt. • Die Bohrungen sind über Bohrloch R-0080 hinaus fortgeschritten und bewegen sich rasch auf die erste Mineralressourcenschätzung zu. • Die mineralisierte Ausdehnung hat sich zu einem bestätigten 29 Quadratkilometer großen Oxidkorridor erweitert, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye verbindet. • Die Mineralisierung wurde nun in 78 von 78 abgeschlossenen Bohrlöchern bestätigt, ein außergewöhnliches Maß an geologischer Kontinuität für ein Projekt in diesem Stadium.Dieses Maß an Kontinuität reduziert die geologische Unsicherheit erheblich und stärkt zugleich das Vertrauen auf dem Weg zur ersten Ressourcenschätzung, die später in diesem Jahr erwartet wird.Große Lagerstätten sind wertvoll.Große Lagerstätten, die wirtschaftlich verarbeitet werden können, sind erheblich wertvoller.Hier hat Radar erst vor wenigen Tagen einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht.Unabhängige metallurgische Tests mit der RCL-Technologie von Temas Resources ergaben außergewöhnlich starke Gewinnungsraten:• Titan-Gewinnungsraten von bis zu 90.8%• Vanadium-Gewinnungsraten von bis zu 97.4%• Eisen-Gewinnungsraten von bis zu 91.5%Ebenso wichtig ist, dass die Unternehmen nach erfolgreichem Abschluss des ersten Validierungsprogramms einen stufenweisen Entwicklungspfad hin zu Tests im Pilotmaßstab skizzierten.Für Bergbauinvestoren entscheidet die Metallurgie häufig darüber, ob aus einer Entdeckung letztlich eine Mine wird.Frühe Ergebnisse wie diese schaffen eine weitere Vertrauensebene, während Radar weiter in Richtung Entwicklung voranschreitet.Der Investment Case sieht heute wesentlich anders aus als noch vor wenigen Monaten.Radar bietet Engagement in Titan, Vanadium und Eisen-Materialien, die zunehmend als wesentlich für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Infrastruktur und industrielle Fertigung angesehen werden.Wolverine eröffnet ein Engagement in schweren Seltenen Erden, einer der kritischsten Mineralkategorien mit höchster Priorität, während westliche Regierungen nach Alternativen zur chinesischen Versorgung suchen.Derzeit bieten nur wenige Junior-Unternehmen gleichzeitig ein bedeutendes Engagement in beiden Lieferketten.Noch weniger tun dies in einer der sichersten Bergbaujurisdiktionen der Welt.Märkte belohnen oft Unternehmen, die sich schneller entwickeln, als Investoren es wahrnehmen.Saga scheint genau das zu tun.Anstatt sich auf eine einzelne Entdeckung zu verlassen, verfügt das Unternehmen nun über zwei potenziell bedeutende Projekte für kritische Mineralien, die parallel voranschreiten.Eines bewegt sich mit zwei laufenden Bohrgeräten rasch auf eine erste Mineralressourcenschätzung zu, wobei eine ermutigende Metallurgie die künftige Entwicklung unterstützt.Das andere öffnet die Tür zu einer der strategisch wichtigsten Rohstoffgruppen der Welt, zu einer Zeit, in der Regierungen globale Lieferketten aktiv neu gestalten.Für Investoren ist der Zeitpunkt schwer zu ignorieren.Der Markt diskutiert weiterhin, wer den Westen in den kommenden Jahrzehnten mit kritischen Mineralien versorgen wird.Saga Metals positioniert sich, um an mehr als einer Antwort teilzuhaben.Dies ist erst der Anfang unserer neuen Serie.In Teil 2 werden wir deutlich genauer betrachten, warum schwere Seltene Erden zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe der Welt geworden sind, Chinas jahrzehntelange Dominanz in diesem Sektor untersuchen und beleuchten, warum Regierungen in Nordamerika und Europa darum wetteifern, völlig neue Lieferketten aufzubauen, bevor die nächste geopolitische Störung eintritt.Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder 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