Heavy Rare Earths: Der nächste Megatrend?

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Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. veröffentlicht.Falls es jemals Zweifel daran gab, dass Seltene Erden heute zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Welt gehören, dann haben die vergangenen 18 Monate diese endgültig ausgeräumt.Regierungen betrachten Seltene Erden längst nicht mehr als einen gewöhnlichen Bergbausektor.Sie behandeln sie als Frage der nationalen Sicherheit.Der Grund dafür ist einfach.Ohne Seltene Erden kommt die moderne Welt zum Stillstand.Elektrofahrzeuge.Windkraftanlagen.Künstliche Intelligenz.Robotik.Hochleistungs-Halbleiter.Satellitenkommunikation.F-35-Kampfjets.Präzisionsgelenkte Raketen.Hyperschallwaffen.Moderne Radarsysteme.Nahezu jede dieser Technologien ist auf Seltene Erden angewiesen.Und ein Land kontrolliert den Großteil dieser Lieferkette.Fast drei Jahrzehnte lang verfolgte China eine der erfolgreichsten Industriestrategien der modernen Geschichte.Während westliche Länder Bergbau und Verarbeitung zunehmend auslagerten, investierte China konsequent.Es errichtete Minen.Es baute Aufbereitungsanlagen.Es entwickelte Trenn- und Raffinationskapazitäten.Es dominierte die Herstellung von Permanentmagneten.Heute ist das Ergebnis beeindruckend.China kontrolliert heute ungefähr:• 60 bis 70 % der weltweiten Förderung von Seltenen Erden.• Rund 90 % der globalen Raffinations- und Trennungskapazitäten.• Etwa 94 % der weltweiten Produktion von Hochleistungs-Permanentmagneten.Das ist weit mehr als Marktführerschaft.Es ist geopolitische Hebelwirkung.Und Peking weiß das.Die Welt erhielt bereits 2010 einen ersten Vorgeschmack.Nach diplomatischen Spannungen mit Japan schränkte China den Export Seltenenerd-Materialien drastisch ein.Plötzlich wurde den Herstellern bewusst:Es gab kaum Alternativen.Heute erleben wir eine ähnliche Entwicklung.Neue Exportbeschränkungen für schwere Seltene Erden und Permanentmagnete haben erneut verdeutlicht, wie verwundbar westliche Lieferketten weiterhin sind.Die Automobilindustrie hat reagiert.Die Rüstungsindustrie ebenfalls.Regierungen ebenso.Und Washington ganz besonders.Die Vereinigten Staaten diskutieren längst nicht mehr darüber, ob kritische Rohstoffe wichtig sind.Sie handeln.Mit einer Reihe von Executive Orders und industriepolitischen Maßnahmen verfolgt die US-Regierung das Ziel, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, die heimische Rohstoffproduktion auszubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten deutlich zu reduzieren.Das Ziel ist klar.Eine sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen innerhalb Nordamerikas und verbündeter Staaten.Titan.Vanadium.Kupfer.Lithium.Antimon.Und vielleicht wichtiger als alles andere:Schwere Seltene Erden.Es geht darum sicherzustellen, dass Amerika und seine Verbündeten nie wieder strategisch von geopolitischen Rivalen abhängig werden.Schwere Seltene Erden spielen in einer eigenen LigaViele Anleger hören den Begriff "Seltene Erden" und gehen davon aus, dass alle Elemente gleich wichtig sind.Das stimmt nicht.Schwere Seltene Erden sind deutlich seltener als ihre leichten Pendants.Gleichzeitig besitzen sie einen erheblich höheren strategischen Wert.Elemente wie Dysprosium oder Terbium sind unverzichtbar für Hochleistungs-Permanentmagnete, die selbst unter extremen Temperaturen zuverlässig funktionieren.Ohne sie:lassen sich moderne Kampfflugzeuge nur eingeschränkt produzieren.werden Lenkwaffensysteme anfälliger.verlieren Elektromotoren an Leistungsfähigkeit.wird die Entwicklung moderner Robotik erschwert.Diese Metalle sind keine Luxusgüter.Sie sind strategische Schlüsselrohstoffe.Hier kommt Saga Metals ins Spiel.Erst vor wenigen Wochen hat das Unternehmen die Übernahme des Wolverine Heavy Rare Earth Element Project in Labrador erfolgreich abgeschlossen.Und jetzt geht es bereits in die nächste Phase.Die Mobilisierung läuft.Das Camp steht.Geräte und Material werden eingeflogen.Hubschrauber transportieren Ausrüstung direkt zum Projekt.Schon Mitte August soll das vollständig finanzierte 4.000 bis 5.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm beginnen.Das ist keine klassische Greenfield-Exploration.Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Definition einer potenziell bedeutenden nordamerikanischen Lagerstätte für schwere Seltene Erden.Die Geologie sorgt bereits für AufmerksamkeitEin wesentlicher Grund für das große Interesse am Wolverine-Projekt ist seine geologische Lage.Das Projekt befindet sich innerhalb der Flowers River Igneous Suite.Noch wichtiger ist jedoch etwas anderes.Die geologischen Eigenschaften weisen deutliche Parallelen zu zwei weltweit bekannten Selteneerd-Systemen auf:TanbreezundStrange Lake.Diese Vergleiche werden in der Branche nicht leichtfertig gezogen.Beide Lagerstätten gehören zu den bedeutendsten peralkalischen Selteneerd-Systemen weltweit.Im Gegensatz zu vielen frühen Explorationsprojekten beginnt Wolverine nicht bei Null.Bereits die bisherigen Arbeiten haben gezeigt:• Eine mineralisierte Fläche von 1,7 km × 1,2 km• Mächtige oberflächennahe Mineralisierung• 537 Proben, die eine hohe Kontinuität bestätigen• Bohrabschnitte wie:48,8 Meter mit 0,77 % TREOeinschließlich18,3 Meter mit 1,06 % TREOSpitzenwerte erreichten sogar2,03 % TREO.Noch wichtiger:Schwere Seltene Erden machen etwa24 bis 28 %der gesamten Seltenen Erdoxide aus.Und dennoch wurden bislang weniger als zehn Prozent untersuchtVielleicht ist die spannendste Zahl gar nicht das Bohrergebnis.Sondern das, was bislang noch nicht untersucht wurde.Nach Einschätzung des Unternehmens wurden bislang weniger als zehn Prozent der aussichtsreichen vulkanischen Einheit getestet.Gleichzeitig wurden bereits identifiziert:• Rund 26 Quadratkilometer mineralisierte Tuffe an der Oberfläche.• Sieben REE-führende Pegmatite.• Gesteinsproben mit Gehalten von bis zu 21,6 % TREO.Das Aufwärtspotenzial befindet sich damit noch in einem sehr frühen Stadium.Ein weiterer Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit.Sowohl das Radar-Projekt als auch das Wolverine-Projekt wurden im Rahmen kanadischer Förderprogramme für kritische Mineralien ausgewählt.Für beide Projekte wurden jeweils Fördermittel von bis zu 143.949 CAD bewilligt.Der absolute Betrag ist dabei gar nicht entscheidend.Wichtiger ist die Botschaft.Regierungen wollen strategische Rohstoffprojekte beschleunigen.Und Saga gehört mittlerweile zu den Unternehmen, die genau in dieses Förderumfeld passen.Anleger konzentrieren sich häufig auf einzelne Bohrlöcher.Regierungen dagegen konzentrieren sich auf Lieferketten.Das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven.Das bevorstehende Bohrprogramm bei Wolverine dient nicht nur dazu, weitere Bohrmeter niederzubringen.Es soll eine weitere potenzielle nordamerikanische Quelle für schwere Seltene Erden voranbringen - genau zu dem Zeitpunkt, an dem westliche Staaten intensiv nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen.Dieser geopolitische Hintergrund könnte sich langfristig als ebenso bedeutend erweisen wie die Geologie selbst.Vor wenigen Monaten wurde Saga Metals in erster Linie mit seinem wachsenden Titan-Vanadium-Projekt Radar in Verbindung gebracht.Heute entwickelt das Unternehmen zwei eigenständige Projekte für kritische Rohstoffe, die beide direkt auf die wichtigsten Rohstoffbedürfnisse westlicher Industrie- und Verteidigungsstrategien ausgerichtet sind.Radar steht für Titan, Vanadium und Eisen.Wolverine steht für schwere Seltene Erden.Beide Projekte befinden sich in Labrador.Beide werden mit hoher Geschwindigkeit vorangetrieben.Und beide entstehen genau zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen nicht mehr darüber diskutieren, ob sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe notwendig sind.Sie fragen nur noch:Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. 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Gesetzliche und regulatorische VerweiseFür offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.deEU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.euWertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htmUnternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.caSchlussbemerkungDurch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. 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