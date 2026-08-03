Wer in europäische Bankaktien investieren will, für den führt in diesem Jahr kein Weg an den Papieren der Raiffeisen Bank International vorbei. Die Österreicher behaupten sich im laufenden Jahr seit Längerem an der Spitze der Branche. Mit dem neuen CEO steht nun absehbar ein Strategie-Update an.Kurz und knapp• Die Raiffeisen Bank International steigerte ihren Gewinn im zweiten Quartal um 63 Prozent auf 499 Millionen Euro.• Im kommenden Februar will der neue CEO Michael Höllerer die Strategie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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