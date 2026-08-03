Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit Gewinnen in den August. Vor allem die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt sorgen einmal mehr für eine Portion Hoffnung, denn es gibt Anzeichen einer Deeskalation. So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab