Heute werden Quartalszahlen veröffentlicht - von einem Unternehmen, das Börsenexperte Stefan Sommer erst vor wenigen Tagen zum Tipp der Woche gekürt hat. Die Ausgangslage ist stark: angehobene Prognose, Rückenwind durch globale Großereignisse, und charttechnisch steht der Wert nach einer leichten Korrektur an der Schwelle zu einem neuen Anlauf.Diesen Tipp - samt passendem Optionsschein - kennen die Leser des Megatrend Folger bereits. Experte Stefan Sommer findet solche Chancen, bevor sie zur Schlagzeile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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