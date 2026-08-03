Der italienische Kabelhersteller Prysmian will weiter zulegen. Mit der milliardenschweren Übernahme der an der Nasdaq gelisteten Atkore International Group soll das nächste Kapitel der Wachstumsstory aufgeschlagen werden. Es wäre die größte Akquisition der Gesellschaft seit der Übernahme von Encore Wire im Jahr 2024.Prysmian bietet 95 Dollar je Atkore-Aktie, was einen Unternehmenswert von etwa 3,8 Milliarden Dollar impliziert. Die Italiener sind damit bereit, eine Prämie von etwa 23 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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