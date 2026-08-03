Unser Parkettgeflüster im Aktionärsbrief (hier gehts zum aktuellen Brief: https://www.bernecker.info/product?id=28 mit einem Übernahmekanditaten im Payment-Sektor) hat schon so manchen Volltreffer eingefahren. Nun geht unser Parkettgeflüster vom 06. Mai in AK 19/26 auf. Wir schrieben:
Wo schlägt PRYSMIAN demnächst zu? Nach der Milliardenakquisition von Encore Wire richten sich die Blicke am Markt auf die nächsten strategischen Schritte von Prysmian. 4 Mrd. € Akquisitionsbudget stehen zur Verfügung. Es geht darum, das Netzgeschäft in den USA weiter zu stärken. Damit gilt Atkore (ISIN: US0476491081; 76 $) mit KGV 14 per 2027 als wahrscheinlichstes Ziel....usw...
Prysmian bietet heute 95 $ je Aktie, was einem Aufschlag von 30 % entspricht.
Wo schlägt PRYSMIAN demnächst zu? Nach der Milliardenakquisition von Encore Wire richten sich die Blicke am Markt auf die nächsten strategischen Schritte von Prysmian. 4 Mrd. € Akquisitionsbudget stehen zur Verfügung. Es geht darum, das Netzgeschäft in den USA weiter zu stärken. Damit gilt Atkore (ISIN: US0476491081; 76 $) mit KGV 14 per 2027 als wahrscheinlichstes Ziel....usw...
Prysmian bietet heute 95 $ je Aktie, was einem Aufschlag von 30 % entspricht.
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