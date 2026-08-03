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Hisense präsentiert PX4 Pro und bringt damit das professionelle Kinoerlebnis nach Hause



03.08.2026 / 11:05 CET/CEST

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QINGDAO, China, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich globaler Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute PX4 Pro angekündigt, ein neues TriChroma Laser Cinema, das das Großbilderlebnis in den Alltag integrieren soll. Mit Projektionsgrößen von 80 bis 200 Zoll sorgt er für ein fesselndes Unterhaltungserlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und Spielen - vom Fernsehen am Tag bis zum Spielen bis spät in die Nacht. Im Mittelpunkt dieses Erlebnisses steht die Möglichkeit, die Größe und Wirkung eines Kinos nach Hause zu holen. Mit 3.500 ANSI-Lumen liefert der PX4 Pro helle, lebendige Bilder mit der Schärfe und visuellen Wirkung, die für ein wahrhaft fesselndes Großbilderlebnis erforderlich sind. Angetrieben von der LPUTM Digital Laser Engine 3.0 bietet der PX4 Pro eine BT.2020-Farbabdeckung von 118 % und gibt so ein breiteres Spektrum an satten, naturgetreuen Farben wieder, sodass Nutzer mehr Farbtöne und Nuancen erkennen können, die von den Content-Erstellern beabsichtigt waren. Seine exklusive Dynamic Grayscale Technology und das verbesserte Iris-Objektiv bringen Details in dunklen Szenen und HDR-Inhalten zum Vorschein und verleihen jedem Einzelbild mehr Tiefe und Realismus. Und der PX4 Pro ersetzt nicht nur einen Fernseher für Filme, sondern definiert neu, was ein Projektor leisten kann - von der Wiedergabe bei Tageslicht bis hin zu Wettkampf-Gaming. Er ist der weltweit erste von FreeSyncTMPremium zertifizierte TriChroma-Laser-Kino-Projektor, der die flüssige, reaktionsschnelle Leistung, die Gamer erwarten, mit einer extrem niedrigen Latenz von 1 ms, einer Bildwiederholfrequenz von 2K bei 240 Hz, VRR und Dolby Vision Gaming auf die große Leinwand bringt. Da Xbox Cloud Gaming über ein zukünftiges VIDAA-Update verfügbar sein wird, können Nutzer auch Blockbuster-Titel ohne Konsole genießen. Zu einem großartigen Filmabend gehört mehr als nur ein größeres Bild. Es geht darum, in die Geschichte einzutauchen, Farben so zu sehen, wie sie gedacht sind, und Details zu entdecken, die jede Szene realistisch wirken lassen. Mit dem PX4 Pro lässt sich dieses Erlebnis über den Filmabend hinaus ausweiten - von Sportübertragungen am Tag über Familienunterhaltung bis hin zu immersivem Gaming - und bietet so mehr Möglichkeiten, den großen Bildschirm zum Teil des Alltags zu machen. Informationen zu Hisense Hisense, das 1969 gegründet wurde, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 180 Ländern und hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligenter IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-prasentiert-px4-pro-und-bringt-damit-das-professionelle-kinoerlebnis-nach-hause-302840330.html



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