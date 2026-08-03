Zürich - Die Stimmung bei den Schweizer Industriefirmen hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat wenig verändert. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex (PMI) blieb klar im positiven Bereich. Und der Dienstleistungs-PMI hat sich vom bereits starken Vormonat sogar nochmals verbessert. Konkret fiel der PMI für die Industrie im Juli zwar um 1,1 auf 53,2 Punkte, notiert damit aber bereits den fünften Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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