FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.08.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS BABCOCK PRICE TARGET TO 1430 (1675) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 660 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES GSK PRICE TARGET TO 3010 (2825) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 40 (55) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS IAG PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GRAINGER PRICE TARGET TO 224 (238) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 405 (465) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3440 (3250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 825 (760) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1130 (1033) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 667 (698) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1300 (1410) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 500 (590) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3220 PENCE - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 488 (427) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 488 (427) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1350 (1320) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 100 PENCE - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/CITIGROUP CUTS UNITE GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 579 (906) PENCE - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 490 (480) PENCE - 'NEUTRAL'
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