Dem deutschen Leitindex steht einmal mehr eine spannende und womöglich auch herausfordernde Handelswoche ins Haus.Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den nächsten Tagen zahlreiche, eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Nicht zuletzt wird am kommenden Freitag (07. August) der US-Arbeitsmarktbericht für Juli erwartet. Doch nicht nur die Konjunkturdaten haben das Potenzial, das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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