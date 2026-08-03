Der mRNA-Spezialist BioNTech hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO und Co-Gründer Ugur Sahin gefunden. Guido Oelkers, derzeit noch Firmenlenker beim skandinavischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), wird spätestens zum 01. Februar 2027 den Chefposten bei BioNTech übernehmen.Guido Oelkers sei ein versierter Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen strategischen Führungspositionen in der Biotechnologie- und Pharmabranche, so BioNTech."BioNTech zeichnet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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