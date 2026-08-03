Zürich - Zum Start in den neuen Monat geht es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich aufwärts. Das Rekordhoch von vergangener Woche bei 14'656 Punkten ist allerdings mit den vorangegangenen drei Verlusttagen wieder etwas weiter weg. Die Stimmung werde zum Wochenstart von den jüngsten Deeskalations-Signalen im Nahost-Konflikt gestützt. So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab