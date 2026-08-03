Cham - Clyde, die E-Auto-Abo-Anbieterin der AMAG Gruppe, erleichtert immer mehr Menschen den Einstieg in die Elektromobilität. Mit Daniel Billo übernimmt per 3. August 2026 ein ausgewiesener Mobilitäts- und Retail-Experte die Leitung des Unternehmens, der die nächste Entwicklungsphase vorantreiben soll. Was als Startup für flexible Mobilität begann, entwickelt sich zunehmend zur E-Mobilitätsplattform innerhalb der AMAG Gruppe. Das Ziel bleibt unverändert: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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