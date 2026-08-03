Bern - Nach anfänglicher Unterstützung distanzieren sich inzwischen Umweltschutzorganisationen von der Ernährungsinitiative. Pro Natura hat die Nein-Parole zur Ernährungsinitiative gefasst. Vier Pfoten will sich nach eigenen Angaben «nicht aktiv zur Initiative äussern». Und Greenpeace Schweiz gibt Stimmfreigabe aus. Tamedia hatte zuvor berichtet heute, dass Pro Natura, Greenpeace und Vier Pfoten ihre Unterstützung der Ernährungsinitiative zurückgezogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab