© Foto: Dall-EBitcoin stürzt unter 63.000 US-Dollar. ETF-Abflüsse, Unsicherheiten, ob der Clarity Act noch verabschiedet wird und neue Hackerangriffe belasten den Kryptomarkt.Der Kryptomarkt startet mit Verlusten in die neue Handelswoche. Bitcoin notiert am Montagvormittag bei 62.540 US-Dollar und verliert damit 1,4 Prozent gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf mehr als vier Prozent. Parallel dazu sinkt die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,18 Prozent auf 2,15 Billionen US-Dollar. Mehrere belastende Faktoren treffen derzeit gleichzeitig auf den Markt. Neben Kapitalabflüssen aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs sorgen die Entwicklungen des Clarity Acts …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XS2434891XXX,US46438F1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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