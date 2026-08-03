Die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen haben im Juli erstmals mehr als 12 Terawattstunden ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Statistik von Energy-Charts vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE zeigt ganz genau 12,0355 Terawattstunden für den vergangenen Monat an. Gegenüber dem Vormonat, in dem erstmals die Marke von 11 Terawattstunden übertroffen wurde ist es eine nochmalige deutliche Steigerung. Besonders drastisch fällt jedoch der Vergleich mit dem Juli 2025. Damals speisten die Photovoltaik-Anlagen nur 8,376 Terawattstunden ins öffentliche Stromnetz ein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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