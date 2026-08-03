Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak will vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in die Rolle eines Taxifahrers schlüpfen und durch die beiden ostdeutschen Bundesländer touren. Das "Taxi Banaszak", ein gelb-grüner Kleinbus, ist vom 12. August bis zum 20. September unterwegs, wie aus einem Konzeptpapier der Grünen hervorgeht, aus dem das Nachrichtenportal T-Online berichtet.



Banaszak will in dieser Zeit Interessierte von A nach B fahren, "zum Job, in den Kleingarten, den Club oder zu Deinen Eltern". Die Idee: "Wer Taxi fährt, kommt ins Gespräch." Anmeldungen sind ab diesem Montag online möglich.



Banaszak sagte T-Online: "Politik lebt nicht von Positionspapieren und Wahlprogrammen allein, Politik lebt immer von persönlicher Begegnung, von Nähe, Neugier und Interesse." Er wolle wissen, was in den Menschen vor sich gehe. Es gehe ihm nicht "um die große Bühne, sondern um den echten, direkten Austausch auf Augenhöhe". Gute Gespräche entstünden in der Küche, in der Kneipe oder auf einer Fahrt im Auto. "Taxi Banaszak" stehe symbolisch für sein Verständnis von Politik, so der 36-Jährige. "Ich warte nicht darauf, dass die Leute zu mir kommen, ich komme zu ihnen, hole sie ab und bringe sie an ihr Ziel."



Die Partei kündigte an, dass auf ausgewählten Fahrten Überraschungsgäste im "Taxi Banaszak" mitfahren werden. Wer nicht persönlich mitfahren könne, könne die Fahrten im Nachgang auf YouTube und Instagram verfolgen. Wer sich für eine Fahrt anmeldet, muss unter anderem angeben, worüber mit dem Grünen-Chef gesprochen werden soll. Im Nachgang gibt es eine Benachrichtigung, ob es mit der Fahrt klappt oder nicht.



Banaszak hatte bereits bei seiner Parteitagsrede vergangenen November vom "Taxi Banaszak" gesprochen. Er erzählte damals von seiner Jugend und sagte, dass seine Familie kein Auto gehabt habe. Er habe sich dann nach dem Führerschein vom Geld der Großeltern ein kleines Auto gekauft. "Ein kleiner roter Flitzer: Hallo, hier ist Taxi Banaszak", sagte er damals. "Freiheit" sei das gewesen.





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