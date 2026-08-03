Berlin - Die Bundesregierung sieht die von US-Präsident Donald Trump verkündete angebliche Einigung auf eine Entwaffnung der Hamas positiv. "Unser Dank gilt da besonders den Verhandlern, insbesondere Ägypten, Türkei und Katar", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.



Jetzt komme es darauf an, dass die Parteien der Roadmap ohne weitere Vorbedingungen auch zustimmen, damit die konkrete Umsetzung beginnen könne und die Hamas tatsächlich ihre Waffen abgebe. "Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, einen dauerhaften Frieden zu erreichen", sagte Hille.



Die Frage, ob sich Deutschland an der von Trump angekündigten "internationalen Stabilisierungstruppe" im Gazastreifen beteiligen würde, ließ der Sprecher offen.



Nach der von Trump verkündeten Einigung auf eine Entwaffnung des Gazastreifens hatte sich Israel skeptisch gezeigt und "ernsthafte Sicherheitsbedenken" angemeldet. Mittlerweile steht im Raum, dass Trump bei seiner Ankündigung wieder einmal übertrieben hat.





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