Zürich - Die gemeinsame Devisenmarktintervention Japans und der USA ist zum Wochenstart das Hauptthema am Markt. Die anderen wichtigen Währungspaare bewegen sich auch kaum. Erstmals seit Jahrzehnten hat Japan gemeinsam mit den USA am Devisenmarkt interveniert, um den schwächelnden Yen zu stützen. Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass man in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten Yen gekauft habe, um «übermässige Volatilität und ungeordnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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