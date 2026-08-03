Die Aktie von Rolls-Royce setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort. Bereits im August vergangenen Jahres hatten wir die Aktie zum Kauf empfohlen - seitdem ist der Kurs um rund 42 Prozent gestiegen und markierte zuletzt ein neues Allzeithoch. Die nun vorgelegten Halbjahreszahlen untermauern den operativen Aufwärtstrend und liefern weitere Argumente für eine langfristig positive Entwicklung. Deutlich höhere Gewinne und kräftiger Cashflow Rolls-Royce ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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