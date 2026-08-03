NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der vorherrschenden Befürchtung, dass aggressive chinesische Importe die Preisstrukturen in Europa untergraben könnten, habe der Autokonzern solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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