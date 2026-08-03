© Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-BildfunTesla wächst im ersten Halbjahr kräftig, doch die Juli-Zahlen schwanken stark. Nun entscheiden Deutschland und Großbritannien über das Europa-Comeback.Die Zulassungszahlen von Tesla auf verschiedenen europäischen Märkten zeichneten im Juli ein gemischtes Bild: Starke Zuwächse in Frankreich und Dänemark standen starken Rückgängen in Norwegen und Schweden gegenüber, wie Reuters berichtet. Laut Daten des französischen Automobilverbands PFA und des dänischen Statistikamts bilstatistik.dk stiegen die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, in Frankreich um 86 Prozent und in Dänemark um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings brachen sie im gleichen …
Enthaltene Werte: CNE100000296,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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