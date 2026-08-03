Haushalte, die automatisch entscheiden lassen, ob der Solarstrom vom Dach für den Eigenverbrauch oder das E-Auto verwendet wird, können ihre Stromrechnung senken. Das gilt für Kunden von Tibber, der eine automatisierte Solarspeicherung anbietet. Kunden des digitalen Ökostromanbieters Tibber mit Solaranlage und E-Auto konnten in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt 171 Euro gegenüber PV- Haushalten mit E-Auto ohne "Solar Charging" sparen, wenn sie automatisiert so viel selbst erzeugten Solarstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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