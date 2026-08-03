Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat klar abgenommen. Mit einem Handelsumsatz von rund 104,6 Milliarden Franken sank der Wert gegenüber Juni um 10,4 Prozent. Schlechter als im Vormonat lief es an der SIX vor allem bei ETFs, deren Umsätze brachen im Vergleich zum Vormonat um 24 Prozent ein. Im Aktienhandel fiel das Minus derweil mit 8 Prozent vergleichsweise tief aus. Bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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