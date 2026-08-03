Braunschweig - Alexander Schott hat zum 1. August das Amt des Präsidenten des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) in Braunschweig übernommen.



Er folgte auf Jörg Werner Mendel, der Ende Januar in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet wurde, teilte das Bundesverkehrsministerium am Montag mit. Ressortchef Steffen Bilger (CDU) erklärte, das Luftfahrt-Bundesamt sei eine "tragende Säule" der deutschen Luftfahrt. Schott sei ein "ausgewiesener Verwaltungs- und Innovationsexperte", der die strategische Weiterentwicklung des LBA verantworten werde.



Schott bedankte sich beim Bundesministerium für das entgegengebrachte Vertrauen und freute sich auf seine neue Aufgabe. Die Luftfahrt befinde sich in einer Zeit "tiefgreifender Veränderungen", geprägt von "Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit und der Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards". Gemeinsam mit den Beschäftigten des Luftfahrt-Bundesamtes wolle er die Weiterentwicklung der Behörde gestalten und zur Zukunftsfähigkeit der Luftfahrt in Deutschland beitragen.



Ministerialdirigent Schott ist der achte Leiter des LBA seit dessen Gründung vor fast 72 Jahren. Zuvor war der Volljurist im Bundesministerium der Verteidigung als Direktor für Forschung und Innovation tätig und verantwortete die Cyber- und KI-Konzeptionen der Bundeswehr.





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