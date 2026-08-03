Rotkreuz - Die in der Schweiz genutzten Geschäftsautos, Firmenwagen und Transporter werden nur langsam umweltfreundlicher. Die Elektrifizierung schreitet deutlich langsamer voran als auch schon. Zu diesem Schluss kommt das am Montag veröffentlichte «Fleet and Mobility Barometer 2026» von Arval Mobility Observatory. Demnach setzen zwar immer mehr Unternehmen auf Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge. Ein richtiger Wandel der Flotten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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