Der BDSH will mit der Kampagne "Solar kauft man lokal" das Fachhandwerk vor Ort stärken. Mitgliedsunternehmen erhalten Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Bundesverband des Solarhandwerks e.V. (BDSH) hat die Kampagne "Solar kauft man lokal' gestartet. Sie soll die Bedeutung regionaler Fachbetriebe für die Photovoltaik hervorheben und die Bevölkerung sensibilisieren, teilte die Fachhandwerks-Organisation mit."Eine Photovoltaikanlage ist kein Produkt von der Stange. Sie muss individuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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