Bern - Der Schweizer Veloverleiher Publibike wird mehrheitlich vom britischen Investor Visionedgeone übernommen. Firmenchef Markus Bacher bleibt CEO und als Minderheitsaktionär am Unternehmen beteiligt. Über die Transaktion berichtete das Onlineportal «Schweiz heute» des CH-Media-Verlags am Montag. Publibike selbst hatte den Eigentümerwechsel bereits am 30. Juli auf der eigenen Website bekanntgegeben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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