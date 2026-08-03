Beiersdorf hat im zweiten Quartal spürbar Gegenwind bekommen. Die Nachfrage im Konsumentengeschäft schwächelte deutlich, und das Unternehmen zieht nun die Konsequenzen. Für 2026 rechnet der DAX-Konzern mit einem organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das ist ein klarer Rückschritt gegenüber der bisherigen Erwartung, die noch ein flaches bis leichtes Wachstum vorsah. Halbjahreszahlen unter Druck Im ersten Halbjahr sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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