Amazon hat mit starken Quartalszahlen für neuen Schwung gesorgt. Vor allem AWS wächst deutlich schneller als zuletzt, während auch das Werbegeschäft weiter zulegt. Die Aktie steht inzwischen nur noch knapp unter ihrem bisherigen Rekordhoch. Ein Ausbruch würde den Weg in bislang unbekanntes Terrain öffnen. AWS wächst wieder schneller, Amazon erhöht die KI-Investitionen Amazon steigerte den Konzernumsatz im zweiten Quartal um 20% auf 200,6 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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