Die SAP-Aktie setzt ihre Erholung dynamisch fort und steigt zum Auftakt in die neue Woche um mehr als +4%. Aktuell steht sie bei 164,30 €. Innerhalb der letzten sieben Handelstage legte der Anteilsschein um fast +30% zu. Was treibt den Kurs an und ist die Talsohle damit endgültig durchschritten? Cloud-Zahlen liefern den entscheidenden Impuls Auslöser der kräftigen Aufwärtsbewegung waren die Ende Juli vorgelegten Quartalszahlen, die am Markt insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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