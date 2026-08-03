St. Gallen - Sportradar ist im zweiten Quartal weiter stark gewachsen. Der an der Nasdaq kotierte Sportdatenanbieter aus St. Gallen steigerte Umsatz und operativen Gewinn deutlich. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen allerdings etwas vorsichtiger als bisher. Der Umsatz stieg von April bis Juni 2026 um 19 Prozent auf 378 Millionen Euro, wie das Unternehen am Montag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte ebenfalls um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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