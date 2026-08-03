Im Rahmen des Projekts H2MASS entwickeln das Helmholtz-Zentrum Hereon, die auf große Passagierschiffe spezialisierte Meyer Werft und die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) einen Wasserstoffspeicher für den Hafenbetrieb von Passagierschiffen. Assoziierter Partner ist Carnival Maritime, das Unternehmen hinter den Marken Costa Crociere und Aida Cruises. Ziel ist die Entwicklung eines integrierten Wasserstoffenergiesystems, im Mittelpunkt steht dabei der Speicher auf Basis von Metallhydriden - pulverförmigen Metallen, die Wasserstoffatome chemisch in ihrer Gitterstruktur einlagern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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