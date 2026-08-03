FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mitch Collett sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem soliden Abschneiden in einem Quartal, das von der FIFA-Fußballweltmeisterschaft und einer schwachen Ausgangsbasis in Brasilien profitiert habe. In einigen Märkten sei dies aber durch den früheren Ostertermin teilweise wieder ausgeglichen worden. Im zweiten Halbjahr erwartet er vorteilhaftere Wechselkurseffekte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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